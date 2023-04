Scream 6, l'esilarante video backstage: Ghostface e Jenna Ortega giocano a battimani

Tutto si sarebbero aspettati i fan men che una tale visione: in un video backstage che vede un rapporto amichevole tra l'antagonista e le due protagoniste di Scream 6, film che ha raggiunto 5,7 milioni di dollari per le anteprime. Ma è successo.

Avete presente quando da bambini si giocava a battimani? Bene: ora sostituite il vostro amico/amica con una figura nera e dalla maschera bianca, lunga e spaventosa, come quella di Ghostface. Una visione poco rassicurante, giusto?

In un recente video Instagram pubblicato dalla pagina ufficiale del franchise Scream (@screammovies), si vede Ghostface, Jenna Ortega e Melissa Barrera: il trittico principale dell'ultimissimo film horror. I tre chiaramente si stanno divertendo moltissimo, e per immergersi meglio nel ruolo, l'attore sotto la maschera getta anche il suo pugnale per terra. E in pochi secondi, la scenetta è ancora più esilarante.

Il pubblico di Instagram ha accolto con estrema ilarità il video, facendo battute sulla visione decisamente non convenzionale. Scream 6 è uscito al cinema esattamente un mese fa, il 9 marzo 2023. Avete avuto modo di vederlo? Cosa ne pensate? Lasciateci un commento per farcelo sapere.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Scream 6. Nel frattempo, vi auguriamo una Buona Pasqua!