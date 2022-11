Scream 6 e Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, ecco le date d'uscita ufficiali!

La Paramount Pictures ha confermato le date ufficiali del rilascio di Scream 6 e di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri. La casa di produzione statunitense ha in programma due progetti attesissimi per i quali ha scelto strategicamente uno spostamento temporale.

Scream 6, originariamente annunciato per il 31 Marzo 2023, è stato anticipato al 10 Marzo. Gli spettatori potranno vedere con netto anticipo Courney Cox come nuova vittima di Ghostface. L'attrice annuncia il suo termine delle riprese in un esilarante post Instagram (che vi abbiamo allegato in calce). "Non si stanca mai questo str***o?", così scrive la Cox, riferendosi alla prossima minaccia del killer. Il video è, per chi non lo sapesse, un riferimento a una scena del quarto capitolo della saga in cui Gale sta per essere uccisa da Ghostface.

Intanto che le riprese del sesto capitolo sono terminate, i fan continuano a chiedersi: la saga andrà avanti con un altro capitolo? Non c'è ancora una risposta definitiva, ma è sicuramente interessante leggere le dichiarazioni di Kevin Williamson sul futuro di Scream.

E' stata invece posticipata al 31 Marzo (originariamente stabilita per il 3) l'uscita di Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri. Nuovo progetto cinematografico della Paramount e di Hasbro, il famosissimo gioco di ruolo di Wizards of the Coast viene adattato in un live-action magico ed elettrizzante. Vi consigliamo, a tal proposito, di dare un'occhiata al trailer di Dungeons & Dragons. Nel cast ci saranno Chris Pine, Justice Smith, Michelle Rodriguez, Hugh Grant e Sophia Lillis.