Scream 6, nuovi dettagli sulla trama: nel cast anche Dermot Mulroney

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, è stata pubblicata la prima brevissima sinossi di Scream 6 che anticipa alcuni cambiamenti nella trama del prossimo capitolo del franchise creato negli anni '90 da Wes Craven. Nel frattempo il cast si arricchisce di un nuovo illustre nome: Dermot Mulroney reciterà in Scream 6.

Non proseguite nella lettura della news se non avete visto Scream 5 e non volete leggere spoiler su Scream 6.

La saga continua con 'i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface mentre si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo'. I quattro sopravvissuti menzionati sono senz'altro Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown.



Nonostante Woodsboro sia stato un luogo centrale nella saga, soltanto Scream, Scream 4 e l'ultimo capitolo sono stati ambientati nella cittadina. Scream 2 si è svolto al Windsor College, mentre Scream 3 è stato ambientato quasi interamente a Hollywood. A questo punto è plausibile che Scream 6 possa essere ambientato in un college.



Nel frattempo Dermot Mulroney si aggiunge ad un cast che comprende anche Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby Reed, personaggio preferito dai fan in Scream 4. Nessun altro membro del cast è stato confermato ma è quasi certo che ci sarà Neve Campbell.

Courteney Cox ha elogiato la sceneggiatura di Scream 6, un indizio più che evidente della sua partecipazione al prossimo capitolo.



La regia sarà nuovamente affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Su Everyeye trovate la recensione di Scream 5, il capitolo del franchise uscito nel 2022.