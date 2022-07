Scream 6: Dermot Mulroney scherza sulla connessione tra il suo personaggio e Ghostface

Il successo dell'ultimo film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Scream 5, ha portato rapidamente la produzione al dare il via libera allo sviluppo di un nuovo capitolo, tra vecchi e nuovi volti.

Il nuovo cast di personaggi includerà anche Dermot Mulroney, che recentemente in un'intervista con Screen Rant ha preso in giro il suo ruolo nel prossimo sequel slasher, in cui interpreterà un poliziotto:

"Sì, io interpreto un poliziotto, quindi alla fine loro mi stanno chiedendo di giocare a fare i poliziotti qua e là, quindi sarò uno di loro". L'attore ha continuato: "Penso di non poter dire che mia figlia sarà una delle vittime, ma non devo descrivere come o in che modo, quindi questo è ciò che mi attira nella storia, ovvero i forti legami familiari".

Intanto, le riprese di Scream 6 sono iniziate. Il film vede nel cast Melissa Barrera, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Henry Czerny, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Samara Weaving e Tony Revolori. Inoltre, alla regia torneranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L'uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Per concludere, vi ricordiamo che anche uno dei personaggi storici della saga, ovvero Neve Campbell, potrebbe fare il suo ritorno in Scream 6.