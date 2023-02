Scream 6, Demi Lovato presente la theme song del film in maniera 'particolare'!

Il sanguinolento sesto capitolo di Scream arriverà nelle sale il 10 marzo ma, nel frattempo, Demi Lovato ha anticipato quello che sarà un singolo presente all'interno del film: Still Alive. La cantante ha confermato l'indiscrezione pubblicando su Twitter un misterioso numero di telefono.

Il numero, se composto e chiamato, porterà alla risposta del il sinistro Ghostface di Roger L. Jackson. Il famoso villain continuerà a riprodurre a ripetizione un teaser del brano in uscita che, in un certo senso, si pone un pò in contraddizione rispetto all'atmosfera dell'intero film. Il brano allegro e cadenzato, non sembra essere così tanto adatto ad una pellicola che ripercorre l'azione di un serial killer. Questo non fa altro che incuriosire il pubblico riguardo lo strano "contrasto" tra le due cose.

Mentre al Superbowl è arrivato un nuovo poster di Scream 6, la campagna promozionale del film sembra si stia scatenando. Se già qualche mese fa erano stati rilasciati primi poster interattivi della pellicola, la tecnica per anticipare il brano principale della colonna sonora del film chiarisce quanto l'obiettivo sia quello di attirare più persone possibili al cinema e incuriosirli riguardo questo tanto atteso sequel.

Non è la prima volta che un brano della Lovato fa parte della colonna sonora di un film horror. Nel 2017, infatti, una delle sue canzoni era comparsa in Auguri per la tua morte. Nel frattempo, i nuovi poster di Scream 6 sono un vero tuffo nel passato nella saga e dei suoi personaggi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!