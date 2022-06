Scream 6, David Arquette dice addio a Neve Campbell: 'Senza Sydney non è la stessa cosa'

La settimana hollywoodiana si è aperta con una notizia clamorosa, ovvero l'addio di Neve Campbell alla saga di Scream per motivi economici: l'altro grande veterano del franchise, David Arquette, ha commentato la situazione in una nuova intervista.

Parlando con ComicBook, Davide Arquette ha dichiarato di rispettare la decisione di Neve Campbell, anche se la saga non sarà la stessa senza la leggendaria Sydney Prescott: "Mi sarebbe piaciuto vederla tornare nel prossimo film, perché un film di Scream senza Sidney è un po' un cattivo presagio e non sarà la stessa cosa, ma capisco la sua decisione. È business, alla fine della fiera: la produzione deve bilanciare diversi elementi per adattarsi ad un budget e riuscirà a realizzare il film. Ma Sydney è ancora viva! Magari potrà tornare in un futuro capitolo, anche se penso che spetti ai fan chiederlo. Ma, come dicevo, è così che funziona questo lavoro. Rispetto la sua decisione, senza dubbio."

Ricordiamo che Neve Campbell non sarà in Scream 6 per questioni legate al cachet della star, che ha evidentemente ricevuto un'offerta economica reputata inadeguata. Neanche David Arquette tornerà, a causa della morte di Dwight Riley nel quinto episodio della saga, dunque per la prima volta Scream 6 includerà solo il ritorno di Courtney Cox, sciogliendo definitivamente il trio di protagonisti della saga originale di Wes Craven.

Tuttavia, qualche mese fa è stato annunciato che in Scream 6 tornerà anche Hayden Panettiere, interprete di Kirby Reed in Scream 4, cult assoluto nonché ultima regia di Craven.