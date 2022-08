Scream 6, Courtney Cox ha terminato le riprese: nel video è la nuova vittima di Ghostface

Quando un'attrice come Courtney Cox, che dovrebbe ricoprire un ruolo cruciale in Scream 6 con la sua Gale Weathers, annuncia un fine riprese anticipato rispetto agli altri, non è mai un buon segno. Lo fa con un video d'annuncio in cui, però, Ghostface si introduce in casa per farne la sua prossima vittima.

A differenza di Neve Campbell, che ha abbandonato il suo personaggio di Sydney Prescott dopo aver plasmato per venticinque anni la saga slasher più metacinematografica del grande schermo, Courtney Cox aveva dato assicurazioni sul suo ritorno in Scream 6. E non solo: era stato anticipato, una delle poche rivelazioni in fatto di trama, che proprio a causa dell’addio di ben due personaggi storici principali – anche lo Sceriffo Riley nel precedente film – Gale Weathers avrebbe ricoperto un ruolo maggiore nel sesto capitolo.

Ora però, nonostante la centralità, sembra che il suo personaggio abbia esaurito le scene da girare, visto che la Cox ha annunciato il suo fine riprese – e non anche per il resto della troupe – in un video condiviso a mezzo social. Il tono del video è ovviamente ironico, ma la vede sola in casa, subito dopo l’annuncio, dover far fronte a una nuova effrazione del prossimo Ghostface. Chi si nasconde sotto la maschera?

Il video è in realtà l’ennesima citazione meta a una scena del quarto capitolo, in cui Gale sta per essere uccisa da Ghostface prima di essere salvata dallo Sceriffo Riley. Per quanto riguarda l’addio della Campbell, sembra sia da attribuirsi al mancato raggiungimento di un accordo economico per Scream 6 che la soddisfacesse: "Semplicemente non pensavo che ciò che mi veniva offerto equivalesse al valore che porto a questo franchise e che ho portato a questo franchise per 25 anni. Come donna in questo settore, penso che sia davvero importante per noi essere apprezzate e lottare per essere apprezzate. Onestamente credo che se fossi un uomo la mia richiesta non sarebbe un problema”.

Trovate il video di Courtney Cox di seguito, in calce all’articolo.