Scream 6, Courtney Cox rompe il silenzio sull'addio di Neve Campbell

A meno che la nostra strampalata ma divertente teoria sull identità di Ghostface in Scream 6 non sia vera, il prossimo capitolo della saga horror slasher sarà anche il primo senza Neve Campbell, storica interprete della protagonista del franchise Sydney Prescott.

In una recente intervista promozionale l'altra protagonista della saga, Courtney Cox, fresca fresca del riconoscimento della stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha finalmente rotto il silenzio sull'addio di Neve Campbell a Scream, dichiarando ai microfoni di Variety: "Mi mancava lavorare con lei, ma sostengo tutto ciò in cui crede. In questo film ho una scena davvero bella con Ghostface ed è stato fantastico. Ovviamente sono stata pugnalata molte volte nel corso di questa serie, ma questa volta è stato diverso lavorare con Ghostface perché non so chi c'è sotto la maschera, è stato davvero divertente. Di solito quando provano a pugnalarmi so con chi ho a che fare".

Ricordiamo che Scream 6 uscirà il 9 marzo in Italia e segnerà la prima volta della saga fuori dai confini di Woodsboro, con la nuova storia che sarà ambientata interamente a New York: nel cast tornano i protagonisti del lega-sequel Scream 2022, inclusa l'amatissima Jenna Ortega, nel frattempo esplosa con il successo di Mercoledì, la serie tv di Netflix diretta da Tim Burton.

Per altri approfondimenti date un'occhiata al nuovo trailer di Scream 6 pubblicato durante il Super Bowl 2023.