Scream 6, Courtney Cox commenta il ritorno di Hayden Panettiere nel franchise!

Oltre ad essere uno dei volti iconici di Friends, Courtney Cox è l'unica star del franchise di Scream ad essere rimasta fino al sesto capitolo. L'attrice ha parlato del ritorno di Kirby, personaggio interpretato da Hayden Panettiere, rimanendo abbastanza colpita della sua presenza nel film.

L'attrice era convinta, infatti, che Kirby fosse morta in uno dei capitoli precedenti. Dalle sue dichiarazioni sembra abbastanza confusa sia riguardo la storia che le tantissime dipartite che ci sono state nel corso dei tanti film del franchise di Scream. "Pensavo fosse morta! Sono così confusa” ha raccontato la Cox. “Ce ne sono state così tante... è così interessante come le persone siano tornate. Devo ricordare" ha ironizzato. Il suo personaggio è l'unico ad essere rimasto, del cast originale, in tutto il franchise.

Oltre a parlare di questo, la Cox ha commentato l'addio di Neve Campbell a Scream a quanto pare legato a questioni di natura economica e salariale. Prima di lei, infatti, ad andarsene per necessità di trama era stato David Arquette, morto nel corso del quinto film di Scream. A raccogliere la sua "eredità" in questo sesto capitolo sarà Dermot Mulroney. La storia girerà intorno alle sorelle Carpenter che si trasferiscono a New York City. Nonostante ciò il terrore di Ghostface non ha la minima intenzione di abbandonarle.

Nel frattempo Demi Lovato ha presentato la theme song di Scream 6 su Twitter in maniera molto particolare. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!