Scream 6, Courteney Cox sul suo ritorno: 'Gale potrebbe non morire mai'

Dopo l'addio di Neve Campbell al franchise di Scream, Courteney Cox ha confermato il suo ritorno nel prossimo capitolo della saga, restando così l'unica superstite dei film originali. L'attrice in occasione della conferma ha predetto che la sua Gale potrebbe non morire mai.

In passato Cox aveva confermato la sua presenza dicendo appunto che essendo ancora viva, Gale ci sarebbe stata. Da quel che sappiamo Scream 6 sarà ambientato a New York e "continua con i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface che si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo". L'attrice ha parlato ai microfoni di Variety, dove ha rinnovato la sua volontà di continuare con il franchise, almeno finché secondo lei continuerà a valerne la pena. "Gale è piuttosto forte. Potrebbe non [morire] mai, ma chi lo sa!" ha detto Cox nell'intervista in questione.

Certo, in questo film le cose non saranno facili per Gale e gli altri. "Ghostface diventa molto più intimidatorio" ha infatti anticipato Jenna Ortega. "Ho appena avuto occasione di leggere parte della sceneggiatura e diventa sempre più cruenta. Credo che questa sia probabilmente la versione più aggressiva e violenta di Ghostface che abbiamo mai visto, e credo che sarà davvero divertente da girare".

Adesso i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono pronti a mettersi al lavoro sul sequel, che arriverà al cinema il 31 Marzo 2023.