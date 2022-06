Scream 6, Courteney Cox ritornerà? Ecco la risposta definitiva dell'attrice

Ritorni e addii in vista per il prossimo capitolo di Scream. Nella giornata di oggi, infatti, Neve Campbell ha salutato il franchise, andandosi ad unire a David Arquette. Ma Courteney Cox, membro della storica triade, tornerà? Arriva la risposta definitiva dell'attrice.

Come ricorderete, Cox aveva detto tempo fa che il suo personaggio, Gale Weathers, non essendo morto potrebbe effettivamente tornare in un prossimo capitolo della saga. Tuttavia poi la cosa non è stata confermata, con l'attrice che dichiarava di aver letto la sceneggiatura, trovandola molto bella, ma di non aver ancora ufficialmente firmato per un ritorno.

Adesso arriva finalmente la risposta positiva, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan storici del franchise. "Non sono morta, quindi sì, mi vedrete", aveva detto recentemente Cox a Variety. "Gale è piuttosto forte. Potrebbe non [morire] mai, ma chi lo sa!"

Con la morte di Dewey di Arquette e Judy di Marley Shelton nel corso del sequel di quest'anno, e l'addio di Campbell, Cox sarà dunque l'unica star dei film originali ad apparire nella pellicola in arrivo. Ci sarà però un altro ritorno, proveniente da Scream 4: quello della Kirby di Hayden Panettiere. Insieme a loro rivedremo anche i membri del cast che si sono uniti nel quinto capitolo: Jenna Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, a cui si uniranno degli attori pronti a fare il loro ingresso nel franchise, come Dermot Mulroney.

