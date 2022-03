Scream 6, Courteney Cox conferma il ritorno:'Le riprese dovrebbero iniziare a giugno'

Courteney Cox, ormai una veterana del franchise di Scream, ha ufficialmente ricevuto la sceneggiatura del sesto capitolo della saga. L'attrice ha partecipato a Just for Variety with Marc Malkin, e ha aggiornato i fan sull'evoluzione del progetto, che dovrebbe entrare in produzione molto presto. Ecco le sue parole.

"Ho ricevuto la sceneggiatura ieri. Non l'ho ancora letta, l'ho appena ricevuta... Sono entusiasta di leggerla e so che le riprese inizieranno credo a giugno, in Canada. Non so se dovrei dirti qualcosa. Lascia che te lo dica il killer!".



Cox ha interpretato per la prima volta Gale Weathers nel film del 1996, diretto da Wes Craven. Accanto a Neve Campbell e David Arquette, la star di Friends ha ripreso il ruolo nei film successivi, Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) e Scream 4 (2011).



I tre sono tornati ad interpretare i loro storici personaggi nel quinto lungometraggio, intitolato semplicemente Scream, uscito nelle sale lo scorso gennaio. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con la sceneggiatura scritta da James Vanderbilt e Guy Busick, Scream è stato accolto positivamente con un incasso di 139,5 milioni di dollari al box-office a fronte di un budget da 24 milioni.



Il team di lavoro tornerà per il sesto capitolo:"Siamo estremamente grati ai fan di tutto il mondo che hanno accolto con entusiasmo il nostro film. Non vediamo l'ora che gli spettatori vedano cosa hanno in serbo gli sceneggiatori per la nostra famiglia di Woodsboro" hanno dichiarato i registi.



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Scream, quinto capitolo della saga ideata da Wes Craven.