Scream 6, un coltello taglia la Grande Mela nel nuovo poster del film!

Manca solo un mese al ritorno di Ghostface: il killer che da sempre caratterizza la saga di Scream è pronto a tornare in attività in occasione del sesto capitolo del franchise, dunque meglio correre ai ripari finché si può! Il nuovo poster del film, da questo punto di vista, è piuttosto chiaro: l'assassino mascherato non avrà pietà.

Ghostface, a dirla tutta, non si prende neanche la briga di fare la sua comparsa nel poster rilasciato in queste ore: dopo averci terrorizzato nel trailer di Scream 6 del Super Bowl, il personaggio ideato da Wes Craven si fa infatti da parte, lasciando che a prendersi la scena sia una mela insanguinata dall'alto potenziale simbolico.

La Grande Mela nella quale affonda il coltello in questo nuovo poster è infatti chiaramente quella nella quale imperverserà Ghostface durante il film che si preannuncia come il più lungo della saga di Scream: New York non sarà più un luogo sicuro (non che lo sia mai stato, in effetti), e per salvarsi non resterà altro da fare che fuggire a gambe levate o sperare di intuire chi si nasconda, stavolta, dietro l'inquietante maschera da fantasma.

Anche voi vi fionderete in sala ancora una volta per il nuovo film con Jenna Ortega? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che Scream 6 farà il suo esordio il prossimo 10 marzo.