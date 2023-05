Scream 6, l'assenza di Neve Campbell ha influenzato la trama? Rispondono gli sceneggiatori

Insieme a Ghostface, Neve Campbell è stata il volto principale della saga di Scream e la sua assenza dal sesto episodio cinematografico ha fatto molto scalpore. Sydney Prescott, sin dal primo film, è diventata uno dei personaggi più amati e ora gli sceneggiatori spiegano in che modo la sua assenza ha influenzato la storia.

James Vanderbilt e Guy Busick, autori dello script del film - non perdetevi la nostra recensione di Scream 6 - hanno avuto l'arduo compito di realizzare la trama senza Sydney:"Abbiamo scoperto, molto presto, che questa era sempre la storia che volevamo raccontare. Avremmo comunque raccontato la storia di Sam e Tara, e stavamo cercando di capire chi fossero i personaggi intorno a loro. Il film che avete visto è sempre stato il film che doveva essere. Sì, e penso che un film di Scream possa sempre includere Sydney Prescott. Quando ci è arrivata quell'informazione non la osservi nel modo in cui stai pensando. È molto di più. 'Questa è la storia che stavamo raccontando'. Sydney può entrare in qualsiasi film di Scream, lei è Sydney Prescott. [...] Abbiamo avuto modo di raccontare questa fantastica storia e i ragazzi l'hanno realizzata in maniera brillante. Ma se Sydney Prescott è in un film di Scream, Sydney Prescott si adatta a quel film di Scream. Abbiamo quel lusso, il lusso di un personaggio puoi sempre far funzionare in questo franchise" hanno spiegato gli autori.



Nel frattempo, Joshua Jackson vorrebbe tornare in Scream 7, dopo aver partecipato parecchi anni fa al secondo capitolo della saga creata negli anni '90 da Wes Craven.