Scream 6 arriva in tv: quando, dove e come vedere il film horror con Jenna Ortega

In attesa di scoprire se Jenna Ortega tornerà anche in Scream 7, i fan della star di Mercoledì potranno ammirarla nel sesto capitolo della saga horror creata da Wes Craven, che si prepara a debuttare in televisione.

Vi segnaliamo infatti che Scream 6 sarà in prima tv da sabato 9 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

In questo nuovo capitolo, dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo delle loro vite a New York. Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Hayden Panettiere (Kirby Reed) e Courteney Cox (Gale Weathers) tornano a ricoprire i loro ruoli nella saga di Scream, accompagnati in questo episodio anche dalle new entry Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già alla guida del precedente film del franchise (il duo però non tornerà a dirigere il già annunciato Scream 7) ed è scritto da James Vanderbilt, Guy Busick e Kevin Williamson.

Per altri contenuti, scoprite quanto costa abbonarsi a NOW TV.