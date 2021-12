Scream 5: nuovo video fa sorgere dei sospetti attorno al personaggio di Melissa Barrera

Dopo la pubblicazione della featurette di Scream dedicata a Wes Craven, in occasione del 25° anniversario del primo film, oggi riceviamo nuove informazioni riguardo l'atteso quinto capitolo della saga.

Nello specifico, si tratta di un nuovo video pubblicato dall'account TikTok "@toobrashsarah", creato appositamente per la pubblicizzazione del prossimo sequel, in cui viene frequentemente condiviso del nuovo materiale promozionale. In questo caso, si tratta di Sam, nuovo personaggio interpretato da Melissa Barrera, che abbiamo avuto modo di conoscere nel primo trailer di Scream 5. Nel video in questione, che potete visionare in fondo alla notizia, l'attrice infatti rivela di non potersi fidare neanche di sé stessa. Così, se il trailer sembrava suggerire che Sam potesse essere un'alleata al fianco di Sidney Prescott, questo recente video ci fa sorgere qualche dubbio riguardo l'innocenza del suo personaggio. Che sia lei a celarsi dietro la maschera dell'assassino? Bisogna dire che, finora, la campagna marketing adottata dalla Paramount è riuscita a promuovere il film senza far trapelare troppi dettagli incriminanti, lasciando aperta ogni possibilità riguardo la nuova identità dietro a "Ghostface", storico serial killer dell'amata saga horror.

Infine, vi ricordiamo che l'uscita nelle sale italiane del prossimo capitolo di Scream è prevista per il 13 gennaio 2022, così, per ingannare l'attesa vi invitiamo a leggere del possibile collegamento tra il nuovo Scream e il cult di Wes Craven del 1996.