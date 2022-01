Scream 5: Ghostface armato di coltello e lanciafiamme nel trailer finale!

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer finale di Scream, quinto capitolo della saga horror / slasher ideata da Kevin Williamson e diretta per i primi quattro capitoli da Wes Craven. Il nuovo film è il primo che vedrà il cambio di regia per la scomparsa di Craven e al timone troviamo la coppia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Il nuovo capitolo della saga mostrerà l'arrivo di un nuovo serial killer che riprenderà la maschera di Ghostface terrorizzando alcuni studenti di Woodboro, nello stesso luogo in cui svariati anni prima con una serie di innumerevoli omicidi altri serial killer con indosso la stessa terrificante maschera avevano cercato invano di uccidere Sidney Prescott.

Tornano così in azione Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott, Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers e David Arquette nei panni di Dewey Riley. Fanno poi parte del cast di Scream 5, tra gli altri, anche Melissa Barrera, Mikey Madison, Dylan Minnette, Kyle Gallner, Mason Gooding, Jenna Ortega, Sonia Ammar, Jack Quaid, Marley Shelton e Jasmin Savoy Brown.

Proprio nelle ultime ore, Neve Campbell ha parlato del suo ritorno nella saga di Scream per la prima volta senza Wes Craven: "Eravamo preoccupati per il fatto di farlo senza Wes, perché lui era il maestro e la ragione per cui questi film sono così fantastici ma Matt e Tyler ci hanno scritto una lettera nella quale dicevano di essere diventati registi grazie a Wes Craven ed è per questo che hanno realizzato Finché morte non ci separi, proprio per i film di Scream, e non credevano al fatto di aver avuto l'opportunità anche solo di scriverci una lettera e fare uno di quei film. Quindi hanno proprio impostato il tono del loro entusiasmo e del loro amore, per onorare davvero l'eredità di Wes. Mi sono sentita a mio agio nel fidarmi di loro e Finché morte non ci separi è un film straordinario, quindi sembravano le persone giuste".

Scream, intitolato proprio come il capitolo originale, uscirà nelle sale il 13 gennaio 2022. Per arrivare preparati scoprite la durata ufficiale di Scream 5.