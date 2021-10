Scream 5: un teaser annuncia il trailer ufficiale in arrivo domani!

E' da tanto che aspettiamo l'arrivo del trailer di Scream 5. Adesso, però, l'attesa sembra essere arrivata al termine. Su twitter, infatti, lo scrittore e produttore del franchise, Kevin Williamson, avverte i fan di prepararsi a urlare con un breve teaser che precede il debutto del trailer di domani. Siete pronti?

25 anni dopo il primo film di Scream, un nuovo serial killer è a piede libero mentre Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) e Dewey Riley (David Arquette) tornano dove tutto è iniziato.

A lanciare nuovamente il franchise sono stati due sceneggiatori di grande livello: James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock). Proprio i due hanno deciso di contattare Williamson, che ha recentemente parlato a Comic Book delle sue paure iniziali circa l'attesissimo quinto capitolo della saga. "Ero molto nervoso per [il nuovo film]. Ero tipo, 'Come dovrei sentirmi al riguardo? Ne stanno facendo uno nuovo.' E mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di farne parte. E io ero tipo, 'Hmm, non voglio esserci dentro. Potrebbe solo ferirmi.' E così ho detto di no. Poi ho ricevuto una telefonata da James Vanderbilt ed era così innamorato di Scream 1, era così innamorato del franchise, ha parlato in modo così personale." Ed è stato proprio questo a convincerlo a prendere parte al progetto come produttore esecutivo. Qualcosa per cui il pubblico sicuramente dovrà ringraziare Vanderbilt.

Dopo il poster ufficiale di Scream 5 i fan sono pronti a godersi il trailer., che uscirà domani. Il film, invece, arriverà in sala il 14 Gennaio 2022, dunque bisognerà aspettare ancora un po'.