Scream 5, svelata la durata del nuovo film che segna il ritorno di Ghostface

Sono passati quasi 25 anni da quando Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox hanno incontrato per la prima volta il famigerato killer Ghostface nel grande successo del 1996 Scream e ora il trio originale tornerà in Scream 5 che sta per uscire al cinema.

La pellicola si concentra su una giovane donna che torna nella sua vecchia città natale, solo per incontrare orribili casi di omicidio collegati a un famigerato serial killer mascherato. Il trailer di Scream 5 ha fatto più luce su ciò che ci attende con il trio di Dewey, Gale e Sidney di nuovo insieme a Woodsboro due decenni e mezzo dopo gli omicidi originali. Un nuovo killer che indossa la maschera Ghostface inizia a prendere di mira un gruppo di adolescenti mentre i vecchi segreti di Woodsboro iniziano a emergere.

La durata del nuovo capitolo sarà più lunga del suo predecessore ma più breve sia di Scream 2 che di Scream 3, poiché il film durerà 1 ora e 54 minuti. Continuare il franchise senza il famoso maestro dell'orrore Wes Craven che lo ha creato, morto nel 2015 all'età di 76 anni, non è stata una decisione facile, ma tutti i timori che il cast originale aveva sui nuovi arrivati sono rapidamente svaniti non appena si sono ritrovati sul set come potete vedere nel video pubblicato da Cox che testimonia l'affiatamento con le new entry.



Scream 5 uscirà il 13 gennaio 2022, siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti!