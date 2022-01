Scream 5 supera i 100 milioni al box-office, vicino l'annuncio del sesto capitolo?

Grazie agli incassi ottenuti nel corso dell'ultimo weekend di programmazione nelle sale di tutto il mondo, Scream ha superato il traguardo dei 100 milioni di dollari al box-office internazionale confermandosi dunque un successo e spingendo affinché un più che probabile sesto capitolo del franchise venga presto annunciato in pompa magna.

Questo traguardo porta anche Scream 5 ad essere il film col più alto incasso del 2022 finora, con l'ultimo film del franchise a raggiungere tali cifra che era stato Scream 3, uscito ormai 22 anni fa e che comunque aveva un budget doppio rispetto a quello dell'ultimo capitolo. Scream 5 è costato infatti appena 25 milioni di dollari, questo vuol dire che il film è più che rientrato nei costi di produzione generando anche un cospicuo profitto per la produzione. Questo dovrebbe accelerare il processo di via libera per un sesto Scream ormai d'obbligo.

Nel corso di una recente intervista, i due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno parlato del futuro della saga di Scream: "Sto pensando un po' a tutte le possibilità. Ma questa è stata una sfida unica e penso che abbia fatto realizzare un desiderio che non sapevamo di avere, e che credo continuerà a voler essere realizzato. Quindi si spera che continueremo".

"Abbiamo un sacco di cose davvero divertenti e originali su cui stiamo lavorando. Sappiamo che c'è stata una conversazione su Ready or Not. Sappiamo sicuramente che Guy Busick e Jamie Vanderbilt hanno idee fantastiche su dove potrebbe dirigersi Scream dopo quest'ultimo capitolo. Vogliamo certamente essere coinvolti in tutto questo. Penso che dopo aver vissuto un'esperienza con persone che ti cambiano davvero, non soltanto in maniera creativa, il cuore ti si riempie e ti soddisfa in modi che non avremmo mai pensato che accadessero, e vuoi solo replicarlo il maggior numero di volte possibile".