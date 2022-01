Scream 5 è un successo al box-office: ora i fan chiedono il sesto capitolo!

Scream, l'ultimo capitolo ufficiale della saga horror lanciata da Wes Craven, ha ottenuto un ottimo esordio nel suo primo weekend di programmazione nelle sale ed è stato il primo film a scalzare Spider-Man: No Way Home dalla testa della classifica americana. A conferma di questo successo, adesso i fan chiedono con insistenza un nuovo capitolo.

L'hashtag #Scream6 è schizzato, infatti, tra le tendenze di Twitter dopo l'ottimo risultato ottenuto da Scream 5 al suo weekend d'esordio al botteghino. La pellicola ha incassato quasi 31 milioni di dollari all'esordio al box-office ed è riuscita a spodestare Spider-Man: No Way Home dalla prima posizione negli incassi in patria. Nonostante non ci siano ancora stati annunci in merito a un possibile sesto film di Scream, qualche tempo fa Kevin Williamson si era riferito al precedente Scream 4 come l'inizio di una nuova trilogia su Ghostface, di cui appunto il nuovo Scream dovrebbe essere il capitolo centrale.

"Jill va al college e gli omicidi iniziano ad accadere al campus. Ed è un killer che sa bene che lei era il killer nell'ultimo film. Quindi il killer continua a esporla, così da farle uccidere ancora per tenere tutto nascosto. E' quindi il killer che incontra il killer. E Sidney è professoressa in quella scuola. Scream 6 dovrà rispondere a cosa sia successo da David e Gale, Sidney c'è ma è più focalizzato sulla storia di Gale".

Intanto Karl Urban si è complimentato sul collega di The Boys Jack Quaid per il successo di Scream. L’attore ha infatti condiviso su intagram una foto in cui si è fatto immortalare davanti al poster del quinto Scream dopo averlo visto in sala. Nella didascalia si è poi congratulato col collega: "Hey Jack Quaid, ti ho amato in Scream 5!". Al che lo stesso Quaid ha commentato: "Ti voglio bene amico!". Voi avete già visto il film o avete in programma di farlo? Ditecelo nei commenti!