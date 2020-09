Scream 5: la star di The Boys Jack Quaid si unisce al cast del film

Non fatevi ingannare dalla foto di copertina del pezzo: Jack Quaid ha una certa familiarità con i generi cinematografici e televisivi più cruenti, come dimostra anche il suo ruolo nella serie tv di Amazon The Boys. Che sarà mai, dunque, una parte in Scream 5?

Il mese di settembre parte davvero bene per Jack Quaid!

A soli tre giorni dal debutto della seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video, arriva infatti la notizia che l'interprete di Hughie nello show si è unito al cast di Scream 5, il sequel del celebre franchise horror ideato da Kevin Williamson.

Al momento non ci sono ancora dettagli in merito al personaggio che l'attore potrebbe interpretare nella pellicola, anche se i colleghi di Collider ipotizzano possa trattarsi del ragazzo di Melissa Barrera (In The Heights), una delle nuove protagoniste del film assieme all'attrice di You e Jane The Virgin Jenna Ortega (della quale dovrebbe essere la sorella sullo schermo).

Confermati intanto il ritorno delle star del film originale Courteney Cox e David Arquette, mentre non ancora si hanno certezze sul vociferato ritorno di Neve Campbell.

Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick, e (emergenza sanitaria permettendo) dovrebbe arrivare nelle sale il 14 gennaio 2022.