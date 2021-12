Scream 5: in uno spot vediamo la nuova maschera di Ghostface!

Gli storici protagonisti di Scream torneranno nel prossimo capitolo, in arrivo nei nostri cinema a Gennaio. I fan potranno dunque rivedere Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette, ma soprattutto Ghostface. Nell'ultimo spot pubblicato abbiamo dato uno sguardo al suo nuovo "look".

Come sappiamo Ghostface è piuttosto noto per la sua maschera bianca, il mantello nero e il coltello insanguinato, elementi che sono rimasti invariati anche nella serie televisiva, seppur con qualche modifica. Il quinto capitolo della saga ideata da Wes Craven, tuttavia, cambierà questo aspetto. Come vediamo nel video, in una scena nel prossimo film di Scream, l'assassino indosserà una maschera d'oro metallico invece della solita bianca, e farà uso del fuoco oltre che del suo coltello.

I fan hanno ovviamente iniziato a chiedersi il motivo di questo cambiamento. Secondo qualcuno Ghostface potrebbe lavorare con un nuovo partner, ma è solo un'idea. In ogni caso l'inserimento di questa maschera metallica potrebbe rivelarsi piuttosto interessante registicamente. Come sottolineato da un utente su Twitter, infatti, la maschera dello spot sarebbe in grado di riflettere la vittima che si trova davanti a Ghostface, mostrando dunque allo spettatore la tragica morte del malcapitato, e da una prospettiva unica.

Intanto arriva anche il nuovo motion poster di Scream!