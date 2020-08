Scream 5, Snake Eyes e Paranormal Activity 7: Paramount cambia le date d'uscita dei film

La Paramount ha deciso di annunciare arrivi e cambiamenti di alcuni dei suoi film più attesi della prossima stagione cinematografica in un solo e grande annuncio, dedicato soprattutto attenzione all'annunciato Scream 5, allo spin-off Snake Eyes di G.I. Joe e al nuovo capitolo di Paranormal Activity.

Partendo da Scream 5, il film diretto da Matthew Battinelli-Olpin e Tyler Giller (Finché morte non ci separi) uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 14 gennaio 2022, con una produzione che dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2021 e che vedrà tra i protagonisti anche Courtney Cox, Neve Campbell, David Arquette e e Jenna Ortega.



Passiamo poi a Snake Eyes di Robert Schwentke e con protagonista Henry Golding (The Gentlemen), che la Paramount ha deciso di posticipare al 22 ottobre del 2021, facendo sostanzialmente slittare di un intero anno, ovviamente a causa delle incertezze dovute alla Pandemia da Coronavirus. Nel cast troveremo anche Ursula Corbero (La Casa di Carta) e Iko Uwais (The Raid).



Infine il nuovo capitolo di Paranormal Activity 7 prodotto da Jason Blum e diretto da Chris Landon uscirà adesso nelle sale americane il 4 marzo 2022, anche questo titolo posticipato di un intero anno rispetto alla release originale del 19 marzo 2021.



