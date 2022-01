Scream 5: sfidate Ghostface partecipando al nuovo gioco interattivo!

Il red carpet di Scream 5 è stato annullato qualche giorno fa, ma il film arriverà comunque in sala il 13 Gennaio. Per lanciare l'uscita della pellicola, è stato creato un nuovo gioco interattivo, che farà esplorare la classica Scream House a chiunque lo provi. Lo potete trovare al link survivalscreamhouse.com.

Si tratta di un'esperienza semplice e divertente, in cui, una volta entrati nella casa, ricevete un messaggio sospetto da Sidney Prescott. Tutto ciò che dovrete fare è scappare, esplorando la casa come se foste su Google Maps, in modo da evitare di essere le prossime vittime di Ghostface. A dare il via al gioco sarà la voce di Roger L. Jackson, che dice: "I want to play a game."

Da qui potrete fare due cose. La prima, come già detto, è scappare andando in giro per la Scream House. Ovviamente nel vostro tragitto incontrerete alcuni dei protagonisti dell'iconico franchise, che potrebbero anche recitarvi alcune loro iconiche battute. Se scegliete questa opzione dovete sapere una cosa: non importa quanto ci proviate, alla fine morirete comunque. Il punto è come. Infatti in questo gioco Ghostface sa essere molto creativo, e potreste morire schiacciati da un lampadario, colpiti da un'auto o in tantissimi altri modi: a voi scoprirlo!

L'altra opzione, invece, è quella in cui scegliete di giocare. Questo farà sì che si avvii un trivia, ovvero un quiz a risposta multipla che vi metterà sempre più in difficoltà, chiedendovi nozioni sempre più specifiche che riguardano i vari capitoli del franchise. Anche in questo caso non c'è vittoria, perché pur rispondendo correttamente a tutte le domande, Ghostface vi ucciderà!

Dunque, siete pronti a giocare? Correte subito! Intanto noi vi facciamo vedere una nuova foto di Scream 5.