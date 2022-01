Scream 5, una scena del film contiene un indizio sull'identità di Ghostface

L'ultimo capitolo di Scream sembra aver fatto centro sotto ogni punto di vista. Difatti, Scream 5 è un successo al box office, è stato accolto in modo positivo dalla critica e adorato dai fan della saga creata da Wes Craven, tanto che in questi giorni l'hashtag #Scream6 è salito tra le tendenze di Twitter.

Ebbene, l'attenzione attorno a questo requel non sembra destinata a calare, anzi la discussione attorno al film è molto viva sui social e offre diversi spunti interessanti. In particolare, in un post su Reddit, l'utente u/htfd1996 ha notato che il film ci fornisce un indizio riguardante l'identità di Ghostface, prima che questa venga ovviamente svelata alla fine. Detto questo, consigliamo di procedere nella lettura solo a chi ha già visto l'ultimo film di Scream, dato che seguiranno pesanti spoiler.

Stiamo parlando della scena in cui Amber, interpretata da Mikey Madison, scende nel seminterrato per prendere della birra. Come mostrato nel post in questione, in un fotogramma di questa scena possiamo vedere sullo sfondo quello che sembra essere il costume di Ghostface. Poco dopo, anche Richie, interpretato da Jack Quaid, scende a prendere una birra e nella scena successiva compare proprio Ghostface. Come saprete, alla fine verrà infatti svelato che proprio Amber e Richie sono gli assassini, così, grazie a questo dettaglio, capiamo che probabilmente Richie era sceso nel seminterrato per indossare il costume.

Comunque, teniamo a precisare che dall'immagine in questione non si può stabilire al 100% se sia effettivamente il costume di Ghostface o solamente qualcosa che gli assomigli. In ogni caso, dubitiamo che quei vestiti siano stati scelti casualmente, a maggior ragione in un capitolo di Scream, in cui è sempre stata posta molta attenzione a questo tipo di particolari. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata ai 10 migliori easter egg di Scream.

Voi invece avevate notato questo dettaglio? Credete anche voi che si tratti del costume di Ghostface? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di Scream 5 e a scriverci la vostra opinione sul film.