Scream 5, i registi sicuri: 'Il trailer è solo la punta dell'iceberg'

Ci vuole coraggio a rimettere le mani su un franchise glorioso come Scream 5, soprattutto in un periodo in cui remake e reboot vengono spesso affossati dalla critica: quando si decide di fare il grande passo, dunque, meglio farlo partendo con l'idea di puntare a qualcosa di grosso, proprio come Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

I due registi, infatti, si sono detti sicuri che quanto visto nel trailer di Scream 5 sia nient'altro che la punta di un iceberg ben più grosso: "È stato un trailer molto difficile da mettere insieme, per una questione di marketing, e la cosa di cui andiamo più fieri è che ogni cosa che pensate possa essere uno spoiler ci sono grosse possibilità che non lo sia" sono state le loro parole al riguardo.

Bettinelli-Olpin e Gillett hanno poi proseguito: "Ci sono delle false indicazioni nel trailer. Per noi il divertimento è stato il rendere tutta la questione un grande giallo. Gli spoiler sono odiosi, ma ai fan piace parlare e cercare di capire chi sia il killer. Quindi provateci e scoprite se siete in grado di vincere a questo gioco, semplicemente". Il film che secondo David Arquette onorerà la memoria di Wes Craven parte dunque già con il mettere alla prova i propri fan: vedremo se questi ultimi si riveleranno all'altezza della situazione!