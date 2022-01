Scream 5, uno dei registi sul futuro: "stiamo valutando varie possibilità"

Scream 5 sta avendo successo in sala, dove fino ad ora ha raccolto ben 85 milioni di dollari. Questo ha portato molti a chiedersi se ci sarà un sesto film di Scream. Fino ad ora tutto ha fatto pensare di sì, ma a darci notizie più precise è proprio il regista del collettivo Radio Silence in un'intervista per Collider.

Come sappiamo, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, parte del collettivo di videomaker, sono sempre stati molto abili nel creare contenuti, soprattutto quando si parla di Horror. Ricordiamo infatti i loro famosi Ready or Not, V/H/S e Southbound. Adesso i due si sono inseriti in un franchise importante, e tutti si domandano se si stiano godendo il successo o se stiano già pensando al futuro. "Penso di poter dire che stiamo pensando a entrambe le cose e credo che seguiremo le due strade. Stiamo lavorando su tantissime cose davvero divertenti e originali. Sappiamo che c'è stata una conversazione su Ready or Not. Sappiamo sicuramente che Guy e Jamie hanno idee fantastiche sul futuro di Scream dopo quest'ultimo capitolo. Vogliamo solo essere coinvolti in tutto ciò" ha detto Gillett, rispondendo a questa questione.

Dunque i due si dicono al momento sicuramente aperti a un eventuale futuro. Questo nasce soprattutto dal fatto che, a detta del regista, l'esperienza di Scream è di quelle che "ti riempiono il cuore", in quanto ha dato loro la possibilità di lavorare con un incredibile team e per un grande pubblico. Ma è ancora troppo presto per fare piani troppo precisi. "Sto pensando un po' a tutte le possibilità. Ma questa è stata una sfida unica e penso che abbia fatto realizzare un desiderio che non sapevamo di avere, e che credo continuerà a voler essere realizzato. Quindi si spera che continueremo." Staremo a vedere.

Intanto troverete l'intervista completa di Collider nel video cima all'articolo!