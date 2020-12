Scream 5, i registi del film lavoreranno ad un horror per MGM

I registi di Scream 5, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, lavoreranno insieme a Guy Busick e R. Christopher Murphy ad un nuovo progetto targato Metro-Goldwyn-Meyer, un horror dal titolo Reunion. Bettinelli-Olpin e Gillett, insieme a Chad Villella, dirigeranno e produrranno lo script di Busick, co-scritto insieme a Murphy.

Nella trama di Reunion le orribili esperienze delle reunion di ex compagni di liceo vengono portate all'estremo, quando un gruppo di vecchi amici senza ispirazione diventa l'unica speranza di sopravvivenza contro una creatura mutaforma davvero sgradevole.



Tra i produttori figura anche James Vanderbilt. Guy Busick e R. Christopher Murphy in passato hanno scritto la sceneggiatura di un horror/thriller di successo come Finché morte non ci separi mentre Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di cineasti di Radio Silence sono al lavoro sul quinto capitolo del franchise Scream.

Il film è previsto in uscita nelle sale il 14 gennaio 2022 e vede nel cast vecchie conoscenze del franchise di Wes Craven come David Arquette, Neve Campbell e Courteney Cox, affiancati da new entry del calibro di Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

Tra gli autori di Scream 5 anche Kevin Williamson, storico sceneggiatore della saga e famoso anche per aver creato una serie teen cult come Dawson's Creek.

Ispirata agli omicidi di Danny Rolling del 1990, Scream comprende sinora 4 film usciti tra il 1996 e il 2011.



Al cast di Scream 5 sono stati dati copioni falsi, in maniera tale da tenere nascosto il finale. Qualche giorno fa Courteney Cox ha postato una foto con Wes Craven, sostenendo che sarebbe fiero di questo nuovo quinto capitolo del franchise.