Scream 5, parla Kevin Williamson: 'Questo film renderebbe orgoglioso Wes Craven'

Il franchise di Scream proseguirà con un nuovo capitolo in uscita nel 2022, ma nel frattempo è Kevin Williamson a raccontarci qualcosa in merito, e facendoci ben sperare per il risultato finale.

L'ideatore e sceneggiatore della saga, Kevin Williamson, ha parlato del nuovo film durante la reunion con il cast originale di Scream che si è svolta nei giorni scorsi, elogiando il lavoro che stanno facendo i registi a cui è passato il testimone.

"Ciò che amo di questo nuovo Scream è che ha davvero un approccio molto fresco al tutto" esordisce, complimentandosi con le scelte creative fatte per l'occasione "È un film innovativo, ma possiede anche un certo fattore nostalgico. E per me questo è stato il mix perfetto per realizzare un nuovo capitolo della saga. Per cui, questo è l'aspetto che mi ha più entusiasmato".

E continua poi, spiegando come anche lo storico regista delle pellicole precedenti, Wes Craven, avrebbe provato orgoglio nel vedere la direzione presa dal franchise: "Sono spiazzato dal talento dei registi, ed ero davvero nervoso al riguardo, perché nessuno è Wes Craven. Ho esitato molto prima di salire a bordo del progetto, ma diamine se sono contento di averlo fatto adesso, perché sono convinto che questo film renderebbe davvero orgoglioso Wes".

Per scoprire se concordiamo con Williamson dovremo aspettare anche un po', poiché Scream 5 arriverà nelle sale a gennaio del 2022, ma intanto teniamo le dita incrociate.