Scream 5, Neve Campbell rivela il perché del suo ritorno nel franchise horror

Durante una recente video call reunion tra i protagonisti vecchi e nuovi di Scream 5, primo capitolo del franchise non diretto dal compianto Wes Craven, Neve Campbell, interprete di Sidney Prescott, ha rivelato alle sue co-star il perché dietro alla sua decisione di tornare a recitare nella saga.

Ha spigato l'attrice: "Inizialmente ero davvero preoccupata di fare questo film senza Wes. I nuovi registi mi hanno in verità inviato una lettera e hanno spiegato lì che hanno scelto di dirigere questo nuovo capitolo proprio a causa di Wes. Mi sono sentita davvero onorata di essere chiamata a partecipare a questo progetto e sapere che Matt e Tyler sono grandi fan di Wes e dei film in sé, del cast, e che volevano onorare la sua voce e il suo lascito, e credo davvero ce l'abbiano fatta".



Nel cast di Scream 5 troveremo anche Courtney Cox, che tornerà nei panni di Gale Weathers, così come ai nuovi membri del cast Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (In The Heights) e Jenna Ortega (You, The Babysitter: Killer Queen). Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo cinematografico Radio Silence (Ready or Not, V/H/S) da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

Radio Silence ha dichiarato: "È difficile esprimere quanto il personaggio Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film horror e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film di Scream senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei".

Oltre ai veterani, tra cui anche Marley Shelton di Scream 4, il cast del film include anche Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) e Mikey Madison (Better Things).