Scream 5, Karl Urban al cinema per il collega di The Boys: 'Jack Quaid, ti ho amato!'

Billy Butcher non è esattamente morbido con Little Hughie. Ma al di fuori di The Boys, l'attore Karl Urban sembra essere un grande sostenitore del suo giovane collega su piccolo schermo, Jack Quaid. Tanto da andare appositamente al cinema per vedere la sua ultima prova in Scream 5, sperticandosi in grandi complimenti.

Molti dei colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui concordano su un fatto: Karl Urban è un vero amicone. Questo nonostante i ruoli da duro, quasi brutali, che il suo volto spigoloso ed eternamente corrucciato sembra riuscire a rimediargli. Lo ricordavamo già al fianco di Théoden di Rohan nella trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli. Ma più di recente, dopo lunga assenza presso il grande pubblico, è tornato alla ribalta con The Boys, la serie di Amazon Original distribuita su Prime e tratta dal fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson.

Nella serie Urban interpreta Billy Butcher, ex agente della CIA a capo dei Boys, una squadra di altri residuati suoi colleghi e di un paio di cani sciolti che tenta di mettere un freno alla violenza e ai soprusi dilaganti della Vought. Nell’universo viziato e sociopatico di Ennis e Robertson, la compagnia è inserita in un mondo in cui esistono i super, che a causa del loro senso di onnipotenza e degli eccessi della società capitalista hanno però sviluppato comportamenti antisociali e in alcuni casi nocivi del benessere comune. Su tutti il Patriota a capo dei Sette, la squadra di super più famosa al mondo.

Nella serie arrivata ormai alla sua seconda stagione, mentre cresce l’impazienza per la terza stagione di The Boys, Butcher è affiancato da Little Hughie, un giovane inesperto che ha visto la sua ragazza esplodergli letteralmente in faccia a causa della leggerezza di un super, A-Train, decidendo quindi di entrare nei Boys. Nella serie Amazon, a interpretare Hughie troviamo il semi-debuttante Jack Quaid, che anche grazie al suo successo su piccolo schermo è riuscito a guadagnarsi di recente un ruolo di primaria importanza anche su grande schermo nello Scream attualmente nelle sale. Quinto capitolo della saga e primo senza il regista e creatore Wes Craven, morto nel 2015, questa nuova pellicola si propone come un gigantesco omaggio al lavoro di Craven e al sottotesto metacinematografico della saga. Non a caso, sono innumerevoli gli easter egg in Scream 5.

Quaid interpreta Richie Kirsh, fidanzato della protagonista Samantha Carpenter che l’accompagnerà a Woodsboro dopo che la sorella di lei, Tara, è rimasta vittima di un aggressione da parte del redivivo Ghostface. Molti stanno correndo nei cinema per gustarsi il film con l’esperienza della sala e fra questi anche lo stesso Karl Urban. L’attore ha infatti condiviso su intagram una foto – che trovate in calce all’articolo – in cui si è fatto immortalare davanti al poster del quinto Scream dopo averlo visto in sala. Nella didascalia si è poi congratulato col collega: “Hey Jack Quaid, ti ho amato in Scream 5!”. Al che lo stesso Quaid ha commentato: “Ti voglio bene amico!”. Voi avete già visto il film o avete in programma di farlo? Ditecelo nei commenti!