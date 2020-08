Scream 5, Jenna Ortega si unisce al cast del sequel

Dopo l'annuncio del ritorno di David Arquette e della star di Friends Courteney Cox nel prossimo capitolo del franchise di Scream, e l'aggiunta al cast di Melissa Barrera, ecco che ci viene comunicata un'altra new entry: Jenna Ortega.

Paramount Pictures e Spyglass Media Group si preparano ad accogliere un'altra interprete nel cast di Scream 5, l'attrice di Jane The Virgin e You Jenna Ortega.



Nella commedia targata The CW, Ortega veste i panni della versione più giovane della protagonista (Gina Rodriguez), mentre nello show di Netflix la vediamo debuttare nella seconda stagione nel ruolo di Ellie, la ribelle vicina di casa di Joe/Will (Penn Badgley) a Los Angeles.



La ragazza si unirà dunque al gruppetto formato dalle due star originali originali della saga, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Dewey Riley e Gale Weathers, e all'altra nuova aggiunta, l'attrice e cantante messicana che debutterà quest'anno sul grande schermo nel musical firmato Lin Manuel Miranda In The Heights.



Le riprese della pellicola scritta da James Vanderbilt e Guy Bisick e diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dovrebbero avvenire in quel di Wilmington, North Carolina, anche se non ne conosciamo ancora la data d'inizio.



E voi, siete fan della saga? Cosa vi aspettate da Scream 5? Fateci sapere nei commenti.