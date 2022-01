Scream 5, Ghostface è in agguato nella nuova foto dal film

Woodsboro è destinata a essere nuovamente terrorizzata da Ghostface dopo troppi anni lontano dal grande schermo, l’uscita di Scream 5 infatti è sempre più vicina e ora una nuova immagine promozionale della pellicola ci mostra l’icona dell’horror in agguato pronto ad attaccare la sua prossima vittima.

Ventisei anni dopo la sua prima apparizione, Ghostface incute ancora timore nei cuori dei fan come potete vedere nel trailer di Scream 5. Questa nuova immagine promozionale che potete vedere in calce alla notizia mostra l'assassino mascherato in posa con il suo fedele coltello da macellaio in mano, pronto ad attaccare il prossimo malcapitato.



Il marketing si è concentrato molto sull'identità dell’antagonista di questo quinto capitolo, con molti dei poster di Scream 5 e dei promo del film incentrati sull'enigma su chi sia il nuovo Ghostface. Alcuni si chiedono persino se potrebbe effettivamente essere una delle star originali del franchise: Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, nei panni rispettivamente di Sidney Prescott, Dewey Riley e Gale Weathers. Il resto del cast include Jenna Ortega, Dylan Minnette, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Sonia Ben Ammar e Mikey Madison, e saranno tutti sospettati o potenziali vittime.



Scream 5 arriverà al cinema il 13 gennaio 2022, siete pronti a tornare a Woodsboro? Fatecelo sapere nei commenti!