Scream 5: una nuova featurette rende omaggio a Wes Craven

Se di recente una featurette di Scream 5 ha annunciato un Q&A speciale, oggi ne è stata pubblicata una nuova per celebrare il 25° anniversario del primo Scream e il suo creatore, il maestro dell'horror Wes Craven.

Se non conoscete questo autore leggendario, v'invitiamo, prima di tutto, a leggere il nostro speciale dedicato a Wes Craven e vi ricordiamo che, durante la sua carriera, ha diretto pietre miliari del genere horror come Le colline hanno gli occhi, Nightmare e, ovviamente, Scream. Purtroppo, bisogna anche ricordare che Craven ci ha lasciato nel 2015 per un tumore al cervello, all'età di 76 anni. Comunque, nel video, che potete visionare in cima alla notizia, vediamo il cast e la crew elogiare la visione di Craven e il suo contributo al cinema horror. In particolare, David Arquette, interprete di Dewey Riley nella saga, trattiene a stento le lacrime parlando dell'amato regista. Il video fa poi uso di immagini dal "dietro le quinte" del primo film per collegare le recenti interviste al passato della saga. Inoltre, il prossimo film di Scream sarà dedicato alla memoria di Wes Craven, infatti, stando alla dichiarazioni dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, tutto quello che ci sarà di buono nel nuovo Scream è grazie a lui.

Infine, la macchina del marketing di Scream ci ricorda che l'uscita del prossimo capitolo è prevista per il 14 gennaio 2022 negli USA, mentre non abbiamo ancora informazioni certe per quanto riguarda la distribuzione in Italia. Per ingannare l'attesa, v'invitiamo allora ad ammirare l'ultimo poster di Scream 5 in collaborazione con Dolby Cinema.