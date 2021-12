Scream 5: una featurette annuncia l'evento speciale con Q&A prima dell'uscita del film!

Dopo aver ammirato il poster Dolby di Scream 5, una featurette annuncia un evento Q&A che si terrà il 13 Gennaio al Cinemark Playa Vista. Qui i fan conosceranno i nuovi personaggi attraverso un video del dietro le quinte, e potranno poi assistere al Q&A, a cui parteciperanno Arquette, i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e Kevin Williamson.

Come abbiamo visto anche nella locandina di Scream 5, ai vecchi protagonisti, Arquette, Cox e Campbell, se ne aggiungeranno di nuovi. L'evento, in ogni caso, sarà visibile in 660 sale in tutto il Paese. Infatti delle proiezioni a pagamento andranno in onda alle 17:00 PT, alle 18:00 MT, alle 19:00 CT e alle 20:00 ET nelle sedi di Cinemark e in altri cinema partecipanti a livello nazionale negli USA. Il costo sarà quello del biglietto ordinario, le cui prenotazioni sono già aperte.

Il Presidente della distribuzione domestica della Paramount Pictures, Chris Aronson, ha commentato la notizia: "Scream è un franchise terrificante e iconico con una fan-base piena di entusiasmo e di lunga data. Siamo assolutamente felici di lanciare il nostro nuovo film con questo evento speciale." E in effetti parliamo decisamente di un franchise iconico, che torna dopo venticinque anni. Nel film un nuovo killer indosserà la maschera Ghostface nella cittadina di Woodsboro e inizierà a prendere di mira un gruppo di adolescenti per far risorgere i segreti del mortale passato della città.

Siete pronti? Scream 5 arriverà nelle sale italiane a partire dal 13 Gennaio 2022.