Scream 5 si farà: David Arquette torna sul set dell'iconico comedy horror

Tra le saghe più divertenti, improbabili e dissacranti della commedia horror americana c'è sicuramente Scream, che con in suoi quattro capitoli è diventata negli anni un vero e proprio cult del genere slasher. Adesso, per gli amanti del franchise e non, è in arrivo un esilarante quinto film, che vedrà tornare sul set David Arquette.

La notizia è dell'ultim'ora e il pubblico sarà sicuramente in visibilio, soprattutto perché Arquette riprenderà il ruolo di Dewet Ridley: che ci sarà un collegamento con i precedenti capitoli ci sembra evidente, ma quale sarà?

Scream 5 sarà il primo film del franchise a non essere diretto da Wes Craven, scomparso nel 2015, e scritto da Kevin Killiamson: alla regia troveremo infatti Matt Bettineelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac) e Guy Busick (Castle) scriveranno la sceneggiatura.

"Sono a dir poco eccitato all'idea di interpretate di nuovo Dewey e di tornare nella famiglia di Scream", ha detto Arquette, "È stato un pezzo fondamentale della mia vita e onorerò senza alcun dubbio la memoria di Wes Craven e il suo lavoro: per me stesso e per i fan."

"È impossibile esprimere appieno quanto il lavoro di Wes Craven e in particolare i film di Scream significhino per i fan e per noi." hanno dichiarato i registi di Finché Morte non ci Separi. "Ci hanno ampiamente influenzato come narratori e le incredibili storie di Williamson ci hanno intrattenuto e ispirato per decenni. Siamo estremamente onorati di avere l'opportunità di far parte del mondo cinematografico che Wes e Kevin hanno creato. La straordinaria sceneggiatura di Jamie e Guy rende giustizia a questa eredità e siamo entusiasti di dare vita al prossimo capitolo di Scream."

Anche Neve Campbell potrebbe tornare in Scream 5 e, sebbene non sia ancora ufficiale, i primi dettagli sul casting sembrerebbero più che incoraggianti.