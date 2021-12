Scream 5: ecco l'elegante poster Dolby con Ghostface!

A meno di un mese dall'uscita di Scream, viene pubblicato un nuovo, terrificante, poster Dolby. Questo capitolo del franchise è molto atteso, e sembra che abbia tutte le carte in regola per restituire ai fan dell'horror tutti gli elementi che hanno amato dei film precedenti. Adesso, dopo i poster dei protagonisti di Scream, ammiriamo questo.

Nell'immagine in questione, che troverete in fondo all'articolo, ovviamente c'è il volto del franchise: Ghostface. Come avevamo scoperto in uno spot di Scream 5, è molto probabile che lo vedremo indossare una nuova maschera nel film in arrivo. Tuttavia in questo poster Dolby l'immagine che vediamo di lui è quella "tradizionale", a cui siamo sempre stati abituati. L'elegante poster raffigura un gigante Ghostface che inghiotte la strada per Woodsboro.

Questa volta il marketing di Scream ha giocato molto sul mistero di chi si potrebbe celare dietro a quella maschera. Ovviamente le teorie nate sono tante. Si è arrivati a dubitare di chiunque, anche delle star OG. E quindi molti immaginano che possa essere Sid o Dewey Riley (David Arquette) o anche Gale Weathers (Courtney Cox).

Secondo voi chi si nasconde dietro alla maschera del celebre assassino del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto noi attendiamo l'arrivo di Scream 5 nelle nostre sale, previsto per il 13 Gennaio 2022.