Scream 5, Dylan Minnette ricorda: 'Il finale nel mio script era falso!'

Per la riuscita di un film come Scream 5 tenere a distanza il pericolo spoiler è fondamentale: per l'attesissimo quinto capitolo della saga la produzione ha dunque deciso di adottare le misure di sicurezza delle grandi occasioni, arrivando addirittura a mentire ai protagonisti stessi circa il finale della storia.

A parlarne è stato Dylan Minnette: nelle ore successive all'appello del regista di Scream 5 contro gli spoiler, infatti, l'ex-star di Tredici ha svelato di aver ricevuto uno script con un finale completamente diverso da quello poi finito sul grande schermo, proprio allo scopo di evitare qualunque fuga di notizie.

"Pensavo di sapere come finisse la storia, ma poi ho cominciato a farmi delle domande e a farne altre a chiunque mi stesse intorno. Ad un certo punto ho realizzato: 'Aspetta, cosa? Mi hanno mentito per tutto questo tempo?' Sì, è stato decisamente divertente. Tutti noi avevamo script diversi tra loro, quindi abbiamo cominciato a fare confronti, a provare a indovinare. Tipo: 'Io ho questo finale, il tuo cosa dice?'" sono state le parole dell'attore.

Avete già visto il nuovo capitolo della saga ideata dal compianto Wes Craven? Credete che il finale ufficiale sia effettivamente soddisfacente? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, sognano un crossover tra serie e film di Scream.