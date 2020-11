Scream 5, David Arquette rivela: 'Ho avuto momenti difficili senza Wes Craven'

Sappiamo che David Arquette tornerò a interpretare il mitico Dewey nell'attesissimo Scream 5, e in una recentissima intervista a cui ha partecipato l'attore, la star ha avuto modo di parlare del suo grande amore per Wes Craven, morto cinque anni fa e che nel cuore del performer ha lasciato solo bei ricordi e un gran vuoto.

Dice Arquette: "Mi dispiace. Ultimamente sto attraversando un periodo davvero molto difficile a causa della sua mancanza. È una cosa così bella da dire. E sai, mi sono torturato a lungo. Mia madre stava morendo in quel periodo e quindi è stato un momento davvero buio e doloroso. E sì, desidero solo un mondo d'amore".



Nel cast di Scream 5 troveremo anche Courtney Cox, che tornerà nei panni di Gale Weathers, così come ai nuovi membri del cast Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (In The Heights) e Jenna Ortega (You, The Babysitter: Killer Queen). Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo cinematografico Radio Silence (Ready or Not, V/H/S) da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

Radio Silence ha dichiarato: "È difficile esprimere quanto il personaggio Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film horror e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film di Scream senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei".

Oltre ai veterani, tra cui anche Marley Shelton di Scream 4, il cast del film include anche Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) e Mikey Madison (Better Things).