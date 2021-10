Scream 5, David Arquette 'Il nuovo capitolo onorerà la memoria di Wes Craven'

E' da pochissimo arrivato il trailer ufficiale di Scream 5. In occasione del 25esimo anniversario del franchise i fan otterranno infatti un nuovo capitolo della saga, che vedrà alla regia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. David Arquette ha recentemente raccontato di come il nuovo Scream rispetta il passato del franchise e guarda al futuro.

In particolare Arquette si è concentrato sull'assenza del regista storico Wes Craven, venuto a mancare nel 2015, che ha sicuramente lasciato un vuoto. "Oh, ho sicuramente emozioni contrastanti. Sapere che Wes non avrebbe diretto e che non sarebbe stato qui è stata la prima cosa a cui ho pensato. Avevo visto Neve Campbell a una convention di horror non molto tempo fa, ed è stato fantastico vederla. Poi, parlo sempre con Courteney Cox, perché abbiamo una figlia insieme. C'è un'amicizia che dura da anni. Mi è sempre piaciuto interpretare Dewey. È un ruolo divertente per me, ed è molto vicino a me. Ero eccitato quando ho sentito che c'erano voci che parlavano di un nuovo film e particolarmente entusiasta di sapere che la famiglia di Wes e Kevin Williamson ne avrebbero fatto parte, che lo approvavano. Tyler e Matt sono stati ispirati ed erano fan dei film originali, e hanno adorato il lavoro di Wes, e sono stati dei registi straordinari che mi hanno messo a mio agio".

Secondo l'attore i due registi sono infatti rimasti fedeli al feeling del film, ma hanno anche abbracciato il cambiamento che si sta verificando nel mondo del cinema e in particolare nel genere horror. Gli spettatori oggi sono molto più intelligenti, e diventa necessario dare loro uno spettacolo di un certo livello.

Arquette ha poi detto qualcosa sulle aggiunte al team. "E' davvero emozionante vedere questo nuovo cast. Mi ricordano molto il primo gruppo e hanno l'età che avevo quando ho fatto il primo film della saga. Sanno solo che hanno un grande amore per questo franchise horror e che Scream ha avuto un impatto su di loro. Giro scene con loro, e spesso dicono con entusiasmo, 'Sto facendo una scena con Dewey'. È stata una grande esperienza."

L'attore ha poi aggiunto di non poter fare spoiler su ciò che accadrà, ma che bisognerà aspettare il 14 Gennaio 2022 per sapere qualcosa in più. Intanto dobbiamo dunque accontentarci del nuovo poster di Scream 5.