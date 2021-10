Scream 5, Courteney Cox in un esilarante video con Melissa Barrera: 'Friends è off-limits'

Courteney Cox sa come far divertire i suoi fan su Instagram, l’attrice ha infatti postato un divertente video con la sua co-protagonista in Scream, Melissa Barrera, rendendo omaggio alla sitcom della NBC che l’ha resa famosa, Friends.

Barrera, nota per il ruolo di Vanessa nell'adattamento cinematografico di In the Heights, è tra i nuovi attori del franchise di Scream e si unirà a Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette, che hano recitato nei primi quattro film. Cox ha tratto ispirazione dalle radici newyorkesi sia di Vanessa di In the Heights che di Monica Geller di Friends per dare il benvenuto a Barrera nel franchise horror.

Cox, che interpreta Gale Weathers e può essere vista nel trailer di Scream 5, ha pubblicato un video su Instagram che mostra Melissa Barrera che cammina verso il condominio di Friends mentre in sottofondo possiamo sentire la sigla della sitcom degli anni '90. Cox la insegue per chiederle cosa ci facesse lì.

Quando Barrera dice a Cox che sta andando a casa, indicando l'edificio che Monica ha condiviso con Rachel, Chandler e Joey per la maggior parte della serie NBC di 10 stagioni, Cox le risponde dicendo che era felice del suo ingresso nel cast di Scream, ma Friends è intoccabile e l’ha invitata a tornare a Washington Heights.



Le due attrici sono diventate amiche nella vita reale e mentre aspettiamo con impazienza l'uscita del nuovo capitolo del franchise sappiamo che il cast ha avuto la possibilità di vedere il prodotto finito che arriverà nei cinema il 14 gennaio 2022. Intanto il co-creatore ha spiegato perché il nuovo film non è intitolato Scream 5.