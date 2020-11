Scream 5: Courteney Cox esibisce il terrificante taglio di capelli di Gale per Halloween

In attesa di riprendere lo storico ruolo di Gale Weathers nel quinto capitolo di Scream, Courteney Cox ha trovato il modo perfetto per festeggiare Halloween.

Come chi segue la saga sa bene, quello esibito da Cox nel terzo film della saga è considerato unanimemente uno dei tagli di capelli più brutti mai visti, al punto che la stessa attrice ha più volte fatto battute al riguardo. In questi giorni è tornata a farsi sentire, con una foto che la ritrae mentre Ghostface le taglia i capelli: "Oh no la frangia!!".

In questo caso il serial killer non è armato di coltello ma di forbici, e il suo crimine non è l'omicidio, bensì l'aver inferto alla sua vittima una pessima acconciatura. Ovviamente i fan si augurano che si tratti soltanto di uno scherzo, visto che non le perdonerebbero un audace ritorno ai fast del terzo capitolo, ritenuto da molti il più debole del franchise.

La simpatica immagine ha divertito i followers dell'attrice, e molti di loro hanno scherzato citando la scena di Friends in cui Phoebe decide di tagliare i capelli a Monica ma finisce per fraintendere le sue richieste e al posto di farle un taglio simile a quello di Demi Moore la trasforma nel comico Dudley Moore. Forse stavolta dietro alla maschera da fantasma c'è proprio Phoebe!

A tal proposito, è possibile che in Scream 5 sia presente una nuova maschera di Ghostface, ma per saperne di più dovremo attendere l'uscita prevista per il 2022.