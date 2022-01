Scream 5: ecco com'è cambiata l'iconica scena della telefonata nel nuovo film

Da ieri è disponibile nelle sale (anche in quelle italiane) il quinto capitolo di Scream, saga horror / slasher creata nel 1996 da Wes Craven e poi proseguita sempre nelle mani del regista per altri tre capitoli. Quello del 2022 sarà, infatti, il primo film con al timone qualcun altro, ovvero la coppia Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Palrando delle riprese del nuovo Scream, l'attrice Jenna Ortega ha raccontato in che modo è stata aggiornata l'iconica sequenza della telefonata con l'assassino ricreata appositamente come citazione dello Scream originale di Craven e presente fin dal primo trailer di Scream 5. Ovviamente, le tecnologie digitali odierne hanno imposto dei cambiamenti significativi alla sequenza, che è stata dunque rivisitata.

"E' stato particolarmente difficile perché in questa scena specifica c'è la rete fissa ma ci sono anche gli smartphone con i social media e le app di messaggistica, iMessage e tutto il resto. Quindi è stato come interpretare due scene distinte, che è stato anche complicato specialmente con i telefoni di scena, dato che se premi un bottone sbagliato viene dirottato su dei video di soldati che vengono riaccolti a casa da questi pastori tedeschi che sono molto dolci. Video molto carini quando invece tuo stai cercando di rimanere seria e fare una performance da spavento".

Ortega ha voluto poi ringraziare una vera leggenda del franchise di Scream, che l'ha aiutata nel corso delle riprese: "Oltre tutto il lato tecnico, il trucco è... non so, è molto più facile quando hai qualcuno come [Roger L.] Jackson al telefono con cui parlare nel momento della scena. Quindi vi suggerire di trovarvi il vostro personale Ghostface".

Scream, intitolato come il capitolo originale, è nelle sale italiane dal 13 gennaio 2022. Su queste pagine trovate la recensione di Scream 5 e le dichiarazioni di Dylan Minnette sul finale falso consegnatogli sulla sceneggiatura.