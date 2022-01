Scream 5, chi è il nuovo Ghostface? Tutto sul finale dell'ultimo film della saga!

Alcuni dei più famosi franchise appartenenti al filone degli slasher ci mostrano sin dal primo istante l'identità dell'assassino, incentrando la storia unicamente sulle possibilità di sopravvivenza dei protagonisti: discorso che non vale per Scream, che dal 1996 ci coinvolge in un macabro Cluedo alla scoperta del volto del killer.

Peculiarità che non è mai andata perduta nel corso della saga, e che ritroviamo quindi anche in questo nuovo capitolo del franchise, che proprio verso il finale ci svela il nome dei responsabili dietro la sequela di omicidi che anche stavolta hanno terrorizzato Woodsboro (a proposito: la produzione ha letteralmente ingannato le star di Scream 5 fornendo loro degli script con dei finali fasulli).

Già, perché anche stavolta sono due i killer che si celano dietro la terrificante maschera di Ghostface: stiamo parlando di Richie e Amber, rispettivamente fidanzato di Sam e migliore amica di Tara, la ragazza aggredita dall'assassino durante la sequenza d'apertura del film. Il movente dei due è tanto semplice quanto meta-cinematografico: delusi dall'ultimo capitolo della saga horror Stab, i due decidono di dar vita a una nuova serie di omicidi a cui il mondo del cinema possa ispirarsi per ridare forza al franchise.

Avete già visto il nuovo capitolo della saga ideata da Wes Craven? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, com'è cambiata la sequenza iniziale di Scream rispetto ai precedenti film della serie.