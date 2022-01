Scream 5, il cast parla della prima volta senza Wes Craven: 'Siamo in buone mani'

Mancano ormai solo un paio di giorni all'uscita di Scream, quinto capitolo del franchise horror inaugurato nel 1996 dal primo leggendario capitolo diretto da Wes Craven. A margine dell'uscita, sia Neve Campbell che David Arquette hanno parlato dell'assenza del regista dal set di questa nuova produzione e delle loro preoccupazioni iniziali.

Due delle star principali del franchise, Neve Campbell e David Arquette, faranno ritorno nei rispettivi ruoli e per la prima volta hanno parlato di questo nel corso di un'intervista concessa a ComicBook. I due attori hanno parlato delle loro preoccupazioni sul fatto di tornare a recitare nella saga per la prima volta senza il regista originale, Wes Craven, scomparso nel 2015; tuttavia, i due sono stati convinti dall'entusiasmo dei nuovi registi - Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett - che hanno sempre mostrato rispetto per il lavoro del compianto collega.

"Eravamo preoccupati per il fatto di farlo senza Wes, perché lui era il maestro e la ragione per cui questi film sono così fantastici ma Matt e Tyler ci hanno scritto una lettera nella quale dicevano di essere diventati registi grazie a Wes Craven ed è per questo che hanno realizzato Finché morte non ci separi, proprio per i film di Scream, e non credevano al fatto di aver avuto l'opportunità anche solo di scriverci una lettera e fare uno di quei film. Quindi hanno proprio impostato il tono del loro entusiasmo e del loro amore, per onorare davvero l'eredità di Wes. Mi sono sentita a mio agio nel fidarmi di loro e Finché morte non ci separi è un film straordinario, quindi sembravano le persone giuste".

Campbell ha continuato: "Ed è stata una grande esperienza lavorare con loro. Abbiamo percepito Wes, la sua assenza, ma anche la sua presenza allo stesso tempo. Parlavamo di lui ogni giorno, tutto il giorno, ogni volta che giravamo una scena sia Matt che Tyler volevano sapere come l'avrebbe girata Wes, quale sarebbe stata la sua opinione. Quel processo e quelle discussioni lo hanno riportato da noi".

Scream uscirà nelle sale italiane il 13 gennaio prossimo. Per arrivare preparati guardate il trailer finale di Scream 5 e scoprite la durata ufficiale di Scream.