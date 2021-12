Scream 5: anche questo capitolo sarà vietato ai minori di 17 anni!

Scream arriverà in sala a Gennaio, e mentre vediamo Ghostface nella nuova featurette dal film, arrivano novità sulle restrizioni alla pellicola: Scream 5 sarà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto a causa di "forte e sanguinosa violenza, linguaggio e alcuni riferimenti sessuali".

Sicuramente si tratta di una decisione che non ci sorprende. Infatti tutti i film della saga sono stati vietati ai minori di 17 anni, e adesso siamo certi che la pellicola di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett manterrà il sangue e la crudeltà delle precedenti. I due registi non sono nuovi al genere horror, e in passato hanno dimostrato di saper fondere molto bene questo genere a elementi della commedia, che conferiscono uno humor molto dark ai loro prodotti. Chissà se avranno compiuto la stessa operazione anche qui.

Adesso tutti si chiedono se questo capitolo riuscirà ad onorare la memoria di Wes Craven e il franchise stesso. La promessa in quanto a omicidi sicuramente c'è. Inoltre i fan più affezionati saranno anche molto felici del ritorno di Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, direttamente dal cast originale. L'aspettativa, arrivati a questo punto, è piuttosto alta. Nell'attesa possiamo farci un'idea di ciò che vedremo con il trailer di Scream 5!