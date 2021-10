Scream 5, in arrivo il primo trailer ufficiale del nuovo film della saga horror

I fan della saga cinematografica horror sono in attesa dell'uscita di Scream 5 e, a quanto pare, il primo trailer ufficiale del film è in arrivo e a Londra alcuni fortunati spettatori potranno vederlo in anteprima!

Il Prince Charles Cinema di Londra ha organizzato una proiezione del primo Scream per celebrarne il 25° anniversario e ha messo in palio per i partecipanti la possibilità di partecipare alla proiezione in anteprima esclusiva del trailer ufficiale di Scream 5.

Per chi volesse provare ad accaparrarsi un posto, la proiezione dell'11 ottobre è già sold out, ma possiamo ipotizzare che dopo la proiezione londinese il trailer venga poi diffuso pubblicamente. E, in effetti, pensate ci sia un periodo migliore delle settimane che precedono Halloween per far uscire il trailer di Scream 5?

Sul film, la cui uscita è prevista per il 14 gennaio 2022, non si sa molto: la produzione è stata molto attenta a evitare che potessero uscire spoiler diffondendo copioni falsi tra gli attori di Scream 5 e girando una serie di finali alternativi di Scream 5.

E, giusto per tenere alto l'hype degli appassionati della saga, in una recente intervista al The Drew Barrymore Show, l'attrice Courteney Cox ha dichiarato: "E' un nuovo Scream. Non un reboot, né un remake, è proprio un nuovo film. Penso che sarà fantastico".

Courteney Cox tornerà in Scream 5 nel ruolo di Gale Weathers, insieme a Neve Campbell che interpreta Sidney Prescott e David Arquette nei panni di Dewey Riley.