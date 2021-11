Scream 5, arrivano nuove immagini inedite del film

Abbiamo recentemente rivisto Ghostface in una featurette di Scream 5, e adesso lo ritroviamo nelle nuove immagini dal film pubblicate nell'edizione di questa settimana della rivista Total Film.

Le nuove foto portano sui nostri schermi molti volti familiari e non. In uno scatto, oltre al già citato Ghostface, vediamo anche una nuova aggiunta, Sidney Prescott (Neve Campbell) mentre sembra pronta a difendersi con una pistola. Diversi i nuovi arrivi ma anche i ritorni nel film, tra i quali contiamo quello di Dewey Riley, interpretato da David Arquette. Il personaggio in uno degli scatti appare insieme alla nuova arrivata Melissa Barrera in un ascensore. Non manca, inoltre, una buona dose di mistero: notiamo subito, infatti, l'immagine in cui Ghostface appare alle spalle di un uomo che giace a terra, appena assassinato e illuminato dai fari di una macchina nella notte.

Ma non finisce qui, perché in questo sequel della saga di Wes Craven ritroveremo anche la Gale Weathers di Courteney Cox, Marley Shelton nei panni dello sceriffo Judy Hicks, Roger L. Williams che interpreta Marley Shelton.

La pellicola della Paramount Pictures arriverà sui nostri schermi il 14 Gennaio 2022, a ben venticinque anni dall'approdo in sala del primo capitolo del franchise. Intanto per colmare l'attesa possiamo dare un'occhiata alle nuove immagini arrivate, e guardare il trailer di Scream 5.