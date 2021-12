Scream 5, arriva il poster definitivo che lancia un piccolo indizio sul killer!

Solo qualche giorno fa abbiamo visto la nuova maschera di Ghostface in uno spot, mentre i poster di Scream 5 continuano ad arrivare. Adesso è stato pubblicato il poster finale da IGN, in cui vediamo tutti i protagonisti, e leggiamo una frase molto interessante.

"Il killer è su questa locandina", recita la scritta in questione, che si trova sotto ai volti dei dodici personaggi. Sopra di loro, ovviamente, troneggia la grande maschera di Ghostface, vero protagonista della saga. Sicuramente una frase che non rivela chissà quali dettagli circa il possibile killer, ma che in ogni caso resta d'effetto, alimentando le teorie già create dai fan. Come sappiamo, tra i personaggi ci saranno i vecchi protagonisti del franchise Neve Campbell, Courteney Cox, e David Arquette, e attori che interpretano nuovi personaggi, ovvero Melissa Barrera, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, e Sonia Ammar. Un cast nutrito dunque, con arrivi da serie di successo come 13 Reasons Why, The Boys o Love, Victor, e che con il suo ampio numero di membri rende la caccia all'assassino ancora più difficile.

Scream 5 riprenderà 25 anni dopo lo storico arrivo del killer che ha sconvolto la città di Woodsboro, e vedrà un nuovo killer nei panni di Ghostface, il quale prenderà di mira un gruppo di giovani. Il film è stato diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, su una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick. L'uscita negli USA è prevista per il 14 Gennaio 2022. Intanto possiamo goderci il poster definitivo, che troverete in fondo all'articolo!